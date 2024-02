Goutrens. "Carte blanche" à Alain Layrac : les cinéphiles étaient au rendez-vous

Le public a répondu présent pour "La carte blanche" au scénariste Alain Layrac.

Les membres de l’association Georges-Rouquier sont très satisfaits de ce week-end où les deux projections ont rempli la salle.

Il y a eu le film "Le cours de la vie" vendredi soir et "Chien de la casse" le samedi soir. Chaque séance était suivie d’un débat où le public a pu écouter Alain Layrac parler de son métier, de ses livres et de ses projets cinématographiques.

Le scénariste decazevillois a présenté "Le cours de la vie", film dont il a écrit le scénario inspiré de son propre livre "Atelier d’écriture 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie".

Ce film interprété par deux grandes actrices (Agnès Jaoui et Géraldine Nakache) et par Jonathan Zaccai a fait plus de 60 000 entrées en France.

"Chien de la casse" de l’Héraultais Jean-Baptiste Durand a permis de découvrir un futur grand acteur : Raphaël Quenard.

Ce film sur la jeunesse d’aujourd’hui dans un village de l’Hérault a connu un grand succès auprès du public.

Belle soirée pour les cinéphiles présents et un rendez-vous a déjà été programmé avec Alain Layrac pour son prochain film dont il a écrit le scénario "Les truites", un film sur le monde rural qui va sortir fin 2024.

Prochaine soirée du ciné-club avec "La Nuit du 12" (2022) film franco-belge de Dominique Moll vendredi 1er mars à 20 h 30.Tel : 05 65 42 19 89 et www.espacegeorgesrouquier.fr