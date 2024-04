Goutrens. Trois films pour un week-end cinéma

Les 5, 6 et 7 avril à l’espace Georges-Rouquier aura lieu la 11e édition de "Cinéma et ruralité". Cette année, les membres de l’association ont choisis trois films venant de différents pays du monde et ayant un sujet lié à l’actualité.

Vendredi 5 avril à 20 h 30: "Nos soleils", film catalan de Carla Simon (2022), 2 heures. Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux solaires...

Samedi 6 avril à 20 h 30 : "Utama les terres oubliés" , film bolivien de A. Loayza Grisi (2022), 1 h 28. Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas.

Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible...

Dimanche 7 avril à 14 h 30 : "L’école du bout du monde" film bhoutanais de P. Choyning (2022), 1 h 49. Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. Ce film a déjà été projeté lors du mois du documentaire en novembre dernier. Vu le succès et les places limitées, l’association propose une séance de rattrapage.

L’espace Georges Rouquier est ouvert de 14 h 30 à 18 h 30 en avril et mai les week-ends, en juin et septembre le vendredi, samedi et dimanche, en juillet et août du mardi au dimanche. Pour les groupes, visites guidées, toute l’année sur réservation au 05 65 42 19 89 ou par mail : www.espacegeorgesrouquier.fr