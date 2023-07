Entraygues-sur-Truyère. Grande fête de Ginolhac avec ABBA Story

Le comité des jeunes de Ginolhac, petit village de la commune d’Entraygues, vous invite à sa fête d’été du dimanche 6 août, avec un sacré programme ! Dès 8 h du matin, rendez-vous pour un petit-déjeuner aux tripoux, pour bien démarrer la journée !

Une grande exposition de voitures anciennes sera à admirer de 9 h à 14 h. Pour les amateurs de grand air, 2 départs de randonnées gratuites sont planifiés ; la 1e à 9 h : randonnée VTT avec un parcours d’environ 25 km dans les chemins et la 2e à 9 h 30 : randonnée pédestre d’environ 5 km sur le nouveau parcours intitulé "Les balcons de Ginolhac". (Renseignements sur les parcours et inscriptions à l’Office du Tourisme au 05 65 44 56 10).

À 10 h 30, l’église ouvrira ses portes pour la célébration de la messe. Le comité des Jeunes de Ginolhac servira à midi et le soir, sans réservations, le traditionnel prépas choux farcis, aligot, saucisse, avec entrée, dessert et café. Dès 15 h, Pierre-Yves Martin vous guidera pour la pratique de la trottinette de descente (retour en minibus) et trottinette électrique au départ du village. Une maquilleuse pour enfants sera présente gratuitement tout au long de l’après-midi ainsi que des jeux en bois.

À 16 h, Damien Kulakowski et Bogumila Gizbert-Studnicka (violon alto et clavecin) donneront un concert baroque à l’église dans le cadre des rencontres musicales d’Entraygues et du 27e festival baroque d’Auvergne. À 19 h, apéro concert avec Le Groupe "Un + Un" composé de Y. Vareilles aux percus et A. Payrat au chant et à la guitare, pour un voyage à travers les différentes décennies de l’histoire de la musique.

C’est à 21 h 30 que débutera le grand concert du célèbre groupe "ABBA Story" qui depuis plus de 15 ans a décidé de créer un spectacle retraçant tous les succès d’ABBA et de faire revivre la légende de ce groupe mythique. De quoi être envoûté par leurs costumes, leur musique, leur énergie et leur spectacle instrumental et dansant ! Afin de finir la journée en beauté, grand feu d’artifice à 23 h et bal gratuit avec Patrice Bouldoires ! Tous les concerts sont gratuits ! Et c’est avec impatience que le président Christophe Montourcy, son bureau et tous les bénévoles du Comité des Jeunes de Ginolhac vous attendent nombreux ce dimanche 6 août !