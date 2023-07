TRENDZ, épisode 9 : Alors tous HPI ?

(ETX Daily Up) - HPI, pour Haut potentiel intellectuel. Trois lettres qui font rêver, si l’on en croit le succès de la série sur TF1 et le boom des tests en ligne pour calculer son QI intellectuel. Alors s’agit-il d’un simple effet de mode ou assiste-t-on à une véritable explosion de personnes surdouées non détectées ?

Chaque semaine, les journalistes de la rédaction d'ETX Majelan débusquent et décortiquent les futures tendances qui feront de demain notre quotidien ! Travail, tech, vie quotidienne, mode, santé, réseaux sociaux... toutes ces "trends" dont vous entendrez bientôt parler... sont dans TRENDZ !

Dans ce neuvième épisode de TRENDZ, explorez l'engouement grandissant autour des hauts potentiels intellectuels (HPI). Effet de mode passager ou véritable phénomène de société ? On se pose la question !

https://linktr.ee/_trendz