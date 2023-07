Hier indispensable, le masque devient interdit dans des fast-foods américains

(ETX Daily Up) - C'est un objet qui symbolise les confinements, les contraintes et toutes les restrictions qui nous ont empêché de vivre normalement au moment de la crise sanitaire. Si le masque est entré dans les habitudes quotidiennes dans certaines régions du monde, comme le Japon, aux Etats-Unis on l'envisage plutôt comme un obstacle au sourire. La direction des restaurants In-N-Out Burger a même décidé de l'interdire.

C'était au début du mois de mai dernier : l'Organisation mondiale de la santé déclarait officiellement la fin de la crise sanitaire. Une annonce pour clore trois années d'angoisse, de confinement, de peur du contact trop rapproché. Au cours de ces années marquantes, un objet a été essentiel dans notre quotidien : le masque. Dans les transports en commun mais aussi dans le train et dans l'avion, dans les magasins, au bureau (quand le télétravail n'a plus été l'unique façon d'honorer notre contrat d'employé), ce morceau de polypropylène non tissé a longtemps caché le sourire et le bas du nez, révélant combien on pouvait aussi parler avec les yeux, mais aussi combien le sourire constituait un lien social. Au Japon d'ailleurs, on apprend à tirer de nouveau vers le haut les zygomatiques, à force de l'avoir porté. Des ateliers qui enseignent l'art de sourire sont actuellement prodigués au pays du soleil levant et consistent en une heure d'entraînement.

Symbole de cette période empreinte de restrictions et de contraintes, le masque est désormais dans la ligne de mire d'une chaîne de restauration rapide très connue aux Etats-Unis. Hier, il était interdit de ne pas le porter, aujourd'hui, c'est tout le contraire ! D'après une note envoyée aux employés et relayée par la presse américaine, In-N-Out Burger leur a demandé de ne plus le porter, même pour raison médicale. Si des salariés souffrent d'une infection et qu'ils souhaitent préserver les autres en se munissant de cette protection, ils doivent obtenir une prescription médicale qui exprime clairement la raison de ce port ! Cette mesure doit prendre effet au 14 août dans les restaurants d'Arizona, du Colorado, du Nevada, du Texas et de l'Utah, indique CNN. En Californie et en Oregon, où le masque ne peut pas être interdit pour une question de législation, la nouvelle politique de l'enseigne de l'ouest américain impose d'utiliser uniquement le modèle fourni par l'entreprise, le N95.

Le choix de In-N-Out Burger est motivé par le souci de préserver la qualité de son service client. En l'occurrence, l'enseigne américaine veut prendre le soin que ses employés sourient aux consommateurs, et que cela se voit. D'après la note de la direction, cette mesure, qui doit être révisée périodiquement, pourrait aller jusqu'au renvoi de l'employé si elle n'est pas appliquée. "Le non-respect de cette politique peut entraîner des mesures disciplinaires appropriées, pouvant aller jusqu'au licenciement, en fonction de la gravité et de la fréquence de la violation", précise la chaîne de restauration rapide.