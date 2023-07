Rignac. Un programme varié pour la fête

La fête commencera dès mardi 1er août avec un concours de belote à 20 h 30 à la salle André-Jarlan. La moitié des équipes sera récompensée. La participation est de 15 € par équipe.

La fête continuera vendredi 4 août par un bal avec Équinoxe à 23 heures.

Samedi 5 août, le jet du but du concours de pétanque se fera à 13 heures.

Le soir pour vous restaurez, sur l’esplanade. Il y aura un marché de producteurs animé par Couleur café et les Fines gueules et les cafés auront leurs animations musicales. Pour terminer la soirée, Media Laser sera derrière les platines. Dimanche 6 août, toute la journée, brocante et vide-greniers. À 11 h 45, dépôt de gerbe au monument aux morts. À 12 h 30, un apéro mousse animé par DJ Coco à l’espace André-Jarlan avec restauration sur place. Dès 15 heures, de nombreuses animations vous seront proposées (poney, jeux gonflables, maquillage…)

À partir de 19 heures, apéro concert avec le Groupe du coin. À 19 h 30, repas champêtre animé par Sébastien Dewez.

Pour clôturer ce week-end de fête, un feu d’artifice sera tiré sur le lac de la Peyrade à 23 heures.