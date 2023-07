Decazeville. Une fin de mois placée sous le signe du jeu

L’équipe d’animation du Centre social communautaire fait feu de tout bois pour renouveler chaque mois des animations et activités. Fin juillet sera particulièrement ludique.

Le Centre social et d’animation locale de Decazeville communauté propose dans le cadre de ses missions "Loisirs intergénérationnels" à tous les habitants du territoire des animations, ateliers, formations, etc. Cette fin de mois de juillet est placée sous le thème du jeu

"Koh-Lanta" à Flagnac

Le jeudi 27 juillet à Flagnac (port de La Combe) a lieu un pique-nique et après-midi Koh-Lanta. Une journée de partage et d’aventures animée par Sébastien Cazelle et Armelle Devourdy (Expert Sport Nature) vous attend. Vêtements et chaussures adaptés pour les "épreuves koh-lantesques !" : tir à l’arc, corde, course d’orientation, les poteaux, casse tête… Transport possible au départ de Decazeville. Gratuit et ouvert à tous, avec ou sans enfant.

Cirque à Aubin

Le vendredi 28 juillet, à 14 heures, il y aura un après-midi ludique autour du cirque, dans le jardin public du Gua à Aubin. En partenariat avec Valérian Laude et le Cirque de la Découverte. Transport possible au départ de Decazeville. Gratuit et ouvert à tous avec ou sans enfant. Sur inscription.

Animation multimédia

À cela s’ajoutent des aides informatiques, que l’on peut assimiler à un jeu. Besoin d’aide dans l’utilisation de votre téléphone portable, tablette ou ordinateur ? Charles, référent multimédia, vous accompagne tous les premiers mardis du mois lors du café des habitants, au Centre social 4 Place Cabrol, à Decazeville.

Renseignements et inscriptions au Centre social de Decazeville communauté au 05 65 47 96 73.