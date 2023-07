Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’art de la "fougue" avec le festival musique en vallée d’Olt

L’église de Saint-Geniez a eu l’honneur de recevoir les musiciens du festival en vallée d’Olt pour l’ouverture. Le public, fidèle, était au rendez-vous pour partager cet agréable concert qui a débuté par un octuor à cordes de Bruch et se clôturer avec la cinquième symphonie de Schubert. Un moment de grâce et une chance, de pouvoir écouter des virtuoses qui parcourent le monde, animer la cité marmotte. Il faut dire que Jean-Paul Duvivier et son équipe de bénévoles mettent tout leur cœur à l’ouvrage pour être à la hauteur de la grande musique.

De la belle musique qui s’accompagne d’un vent de jeunesse puisque l’Académie accueille 81 musiciens pendant la durée du festival, certains venus d’Espagne et même de Chine. Ce qui en dit long sur la qualité des musiciens professeurs.

Place ce vendredi à l’incontournable truite de Schubert, à 18 h 30, à l’auditorium de Saint-Geniez, avant de partir voguer à Prades-d’Aubrac le lendemain. "Quiconque aime la musique ne peut jamais être tout à fait malheureux", a déclaré Schubert. Une invitation au bonheur assurée jusqu’au 28 juillet, ça ne se refuse pas, non ?

Renseignements au 05 65 70 43 42. www.festivalolt.com