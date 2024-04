Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. À la grande braderie de l’Ehpad

Le service animation de l’Ehpad Étienne-Rivié, a organisé une grande braderie de printemps, mercredi dernier, en partenariat avec le service lingerie de l’établissement. Toute l’après-midi, dans la salle d’animation de l’Ehpad, de nombreux résidents, habitants de la commune et visiteurs sont venus réaliser des affaires.

Cela leur a permis de se faire plaisir à moindre coût. Tous les vêtements en très bon état proviennent de dons. Cette action a pu être réalisée grâce à l’association "Sourires des marmots" de l’établissement. Son objectif et de créer du lien social, de provoquer des manifestations et animations diverses, de rendre des services aux résidents et de rassembler tous les acteurs de l’établissement. Les bénéfices de cette braderie seront reversés pour les résidents et permettront d’améliorer leur quotidien.