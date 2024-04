Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Yves Gantou a présenté et dédicacé son dernier ouvrage

L’auteur Yves Gantou était de retour dans la cité marmotte le week-end dernier. Après le succès de son premier livre édité en 2021, "À la recherche de l’identité de l’Aveyron", et celui de son deuxième livre paru en 2022, "Le temps des ambitions de l’Aveyron", il revient le temps d’une dédicace à la Maison de la presse présenter son nouvel ouvrage : "Villes et villages en Aveyron, Rodez, le Pays Ruthénois et le Pays d’Olt", dans lequel il retrace le patrimoine culturel, particulièrement riche dans notre département et, il guide le lecteur pour découvrir sa beauté et son charme. Il est titulaire d’une maîtrise d’Histoire, et il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence. Après l’enseignement et la préparation d’une thèse d’Histoire, il a ensuite occupé des postes de direction dans des grandes entreprises privées et publiques. À France Télévisions, il a été directeur des ressources humaines de France 2, puis directeur régional de France 3 Aquitaine et de France 3 Normandie.

Aujourd’hui, il vit une partie de l’année dans les Cévennes aveyronnaises et il se consacre à des activités culturelles : l’écriture de livres et la réalisation de conférences.