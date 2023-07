Tour de France 2023 : un Danois peut en cacher un autre, Kasper Asgreen triomphe à Bourg-en-Bresse

Au cœur d'une grosse bataille dans la 18e étape du Tour de France, le Danois Kasper Asgreen a remporté la victoire à Bourg-en-Bresse, ce jeudi 20 juillet 2023.

Une intense bataille a mis aux prises quatre coureurs pour la victoire de la 18e étape du Tour de France 2023. A Bourg-en-Bresse, c'est le Danois Kasper Asgreen qui a remporté le combat, alors que le peloton revenait dangereusement sur la tête de course.

Quatre coureurs ont mené la danse

C'est un quatuor qui a mené la danse, ce jeudi 20 juillet 2023. Kasper Asgreen, Victor Campenaerts, Pascal Eenkhoorn et Jonas Abrahamsen ont mis la gomme pour prendre leurs distances avec le peloton. L'écart a grimpé au delà de la minute, avant de, peu à peu, diminuer à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Asgreen s'impose

En plus de la bataille avec les trois autres coureurs, Asgreen a vu le peloton devenir de plus en plus menaçant. Mais le compatriote du maillot jaune Jonas Vingegaard a eu le dernier mot, pour franchir la ligne le premier à Bourg-en-Bresse.

Vingegaard toujours en jaune

Alors qu'il avait déjà creusé un écart de plus de sept minutes avec son premier poursuivant Tadej Pogacar, le maillot jaune conserve sa tunique au soir de la 18e étape du Tour de France. Il garde son avance de 7'35" sur le Slovène.

La 19e étape, qui aura lieu vendredi 21 juillet 2023, verra les coureurs partir de Moirans-en-Montagne, pour arriver à Poligny. Elle sera longue de 172,8 km.