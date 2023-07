Salles-la-Source. Des animations au planétarium

Andromède 4A propose des animations au planétarium les lundis et jeudis à 15 h, à partir de 6 ans sur réservation. Organisation spécifique pour groupes possible. L’association Andromède 4A possède depuis 1998 un planétarium situé à Salles-la-Source au sein des locaux du musée des arts et métiers traditionnels, avec lequel l’association a signé une convention afin d’en assurer le bon fonctionnement et l’accueil du public. C’est le cas du groupe conduit par Myriam Borget Bozouls qui a demandé une projection réservée pour l’organisation d’une nuit étoilée. L’équipement du planétarium permet de simuler les positions des constellations à n’importe quelle heure, de n’importe quel jour vu de n’importe quel lieu du globe, projeté sur le dôme du planétarium, le tout commenté par un animateur passionné de l’association. En plus des animations organisées les lundis et jeudis de l’été, pour toute animation en astronomie à thème spécifique (astrophysique générale, initiation à l’observation…) contacter le Musée des arts et métiers traditionnels : 05 65 67 28 96 ou par email à musee.salleslasource@aveyron.fr