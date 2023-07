Tour de France 2023, étape 19 : le Slovène Matej Mohoric s'impose à la photo-finish, voici le classement

Alors que Kasper Asgreen avait l'opportunité de réaliser un fantastique doublé au lendemain de sa victoire à Bourg-en-Bresse, c'est le Slovène Matej Mohoric qui s'est adjugé la 19e étape du Tour de France, ce vendredi 21 juillet 2023.

La 19e étape du Tour de France a livré son verdict peu après 17 heures, ce vendredi 21 juillet 2023. C'est le Slovène Matej Mohoric qui a remporté la course, à Poligny, dans le Jura.

Devant... Asgreen

Au lendemain de sa victoire à Bourg-en-Bresse, le Danois Kasper Asgreen était encore en lice pour remporter l'étape du jour et, ainsi, réaliser un très beau doublé. Mais le destin de cette 19e manche du Tour de France 2023 a jeté son dévolu sur un autre coureur : Matej Mohoric s'est adjugé la troisième étape de sa carrière dans la Grande Boucle. Et c'est la photo-finish qui a départagé les deux coureurs, séparés par un écart des plus minimes !

?The definition of winning by a tire's length \u2935\ufe0f



?La définition de gagner avec un boyau d'écart \u2935\ufe0f#TDF2023 pic.twitter.com/K8FRAL6INB — Tour de France\u2122 (@LeTour) July 21, 2023

L'issue de cette longue ligne droite de 8 km a donc souri au coureur de 28 ans, qui a terminé devant le vainqueur de la veille et l'Australien Ben O'Connor.

Voici le classement du Top 10 de la 19e étape :

1 : Matej Mohoric (SLO), en 3h 31' 02"

2 : Kasper Asgreen (DAN), à 0"

3 : Ben O'Connor (AUS), à 4"

4 : Jasper Philipsen (BEL), à 39"

5 : Mads Pedersen (DAN), à 39"

6 : Christophe Laporte (FRA), à 39"

7 : Luka Mezgec (SLO), à 39"

8 : Alberto Bettiol (ITA), à 39"

9 : Matteo Trentin (ITA), à 39"

10 : Thomas Pidcock (GBR), à 39"

Un air de déjà vu

Un duel entre un Slovène et un Danois est un renvoi plus qu'évident au classement général, dont les deux premières places sont occupées par des compatriotes du duo qui a bouclé en premier cette 19e étape du Tour de France. Au soir de ce vendredi 21 juillet, c'est toujours le Danois Jonas Vingegaard qui domine la compétition, devant le Slovène Tadej Pogacar.