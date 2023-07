Luc-la-Primaube. Don du sang : un acte de générosité de plus en plus nécessaire

Les membres de l’association pour le don du sang bénévole de Luc-la-Primaube étaient à pied d’œuvre à l’Espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube, aux côtés des professionnels de la santé de l’Établissement Français du Sang (EFS) Pyrénées Méditerranée.

Les Luco-Primaubois et les habitants des communes avoisinantes furent nombreux à venir offrir le plus beau des cadeaux aux malades en prenant une heure de leur temps. En effet, 79 donneurs dont 5 nouveaux sur les 86 présentés, ont fait un geste essentiel et généreux, en permettant à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont ils ont besoin pour soigner les patients.

Accueillis par l’agent d’accueil, le pré-accueil étant assuré par les membres de l’association ruthénoise pour le don du sang bénévole, les donneurs étaient ensuite invités à consulter le docteur et les infirmières qui effectuaient les prises de sang.

Les donneurs finissaient leur parcours par une collation proposée pour reprendre des forces.

Si vous n’avez pu participer à cette collecte, l’EFS vous propose de vous rendre sur le site de Rodez, au centre hospitalier Jacques-Puel à Bourran, avenue de l’Hôpital, le lundi (11 h 30-13 h 30 et 14 h 30-19 h) ou le vendredi (9 h-13 h 30 et 14 h 30-17 h).

Appeler le 0 800 972 100 ou réservez votre créneau sur

www.resadon.fr