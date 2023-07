Decazeville. Fermeture estivale des médiathèques du Bassin

Les médiathèques du Bassin ferment à tour de rôle pour que les personnels puissent prendre leur congé estival. Celle d’Aubin sera fermée du 5 au 26 août (fermée aussi les mardis de début et fin d’août). La médiathèque de Cransac vient de rouvrir, mais sera fermée les samedis de fin juillet et du mois d’août. La médiathèque de Decazeville fermera ses portes du 1er au 19 août et celle de Firmi est fermée jusqu’au 29 juillet. Vous trouverez portes closes à Viviez du 8 au 26 août, sachant que les horaires ont changé. Cette dernière ouvre désormais le vendredi, de 15 heures à 18 heures.

Les adhérents peuvent se rendre dans les différentes médiathèques du Bassin pour se procurer leurs livres et autres supports préférés. Il est possible aussi de visionner en ligne (et de n’importe où) le catalogue varié des ressources culturelles du réseau. Renseignement sur place.