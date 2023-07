Saint-Symphorien-de-Thénières. La saison bat son plein au lac de St-Gervais

La saison estivale bat son plein au lac de St-Gervais. L’accès à la base nautique est ouvert à tous, tous les jours de 14h à 19h.

Gérard et Mathis vous accueillent pour les plaisirs de l’eau : paddle, pédalos, planche à voile, kayak et même tiralo. Les dernières analyses sont très bonnes, et donc les eaux d’une excellente qualité (classement A.R.S.) Vincent, surveillant de baignade vous sécurise tous les jours de la semaine sauf le mardi. Vous pourrez profiter des aménagements : plage de sable pour les enfants et espace vert pour les familles. Le tour du lac de 2,4km offre une belle balade partiellement ombragée, accessible à tous ; des aires de pique-nique et barbecues complètent ce magnifique site. Le Relais du Lac vous accueille pour boissons, glaces et restauration. Bel été à tous.