Saint-Symphorien-de-Thénières. Du monde au repas du piot à Saint-Gervais

Dernièrement a eu lieu le rendez-vous du repas annuel du dindon, dit "le piot" à Saint-Gervais. Ce traditionnel repas ne rassemblait pas moins de 90 personnes des deux villages de Saint-Gervais et Saint-Symphorien.

Rien ne manquait au menu, apprécié de tous, notamment les piots cuits à point et délicieux, comme d’habitude dans le four à pain d’André à Feyt. Une tradition, nous le souhaitons, qui va durer longtemps et qui permet de sympathiques retrouvailles au cœur de l’hiver.

On ne peut que féliciter l’équipe de cuisiniers et les "petites mains" qui a encore permis le succès de ce repas.