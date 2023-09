Saint-Symphorien-de-Thénières. Une rentrée festive pour les clubs des aînés

Mardi 12 septembre sonnait la rentrée des clubs de Saint-Symphorien-de-Thénières et de Saint-Amans-des-Côts afin de poursuivre le programme établi pour l’année. C’est ainsi que le groupe fort d’une cinquantaine de personnes, a pris place à bord du car Teyssèdre qui les a conduits visiter "La Maison créative" du Vibal. Claude Villefranque, forgeron, artiste, poète et conteur exceptionnel leur a fait la visite guidée de son domaine regroupant des dizaines de statues toutes forgées de ses mains, et ce depuis plus de 40 ans.

Ce personnage passionné et passionnant commentait chacune de ses œuvres ; ce monde insolite, poétique, comique et émouvant avec une émotion ou un humour qui se traduisait à chacun de ses personnages ou représentation. Qu’il soit remercié et félicité pour ses talents ! Le repas se poursuivait avec bonheur à Saint-Martin-des-Faux où chacun a pu apprécier le menu.

L’après-midi clôturait cette riche journée par une balade au fil de l’eau à bord du "Papillon jaune". Un commentaire précisait les détails de construction de ce barrage dans les années 1950 à plus de 800 m d’altitude pour une superficie d’environ 1 290 hectares qui fait aujourd’hui le bonheur des touristes et pêcheurs. De l’avis de tous, cette journée fera partie des bons souvenirs. Projet suivant sur le programme : visite de l’ancienne prison à Espalion et dégustation de l’estofinado à Polissal, mardi 3 octobre : inscriptions habituelles.