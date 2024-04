Luc-la-Primaube. Le club Rétromobile en balade à Avignon

Le club Rétromobile a organisé une sortie au Salon Motor Passion au parc-expo d’Avignon. Une cinquantaine de passionnés y ont participé. Les participants ont pu admirer les beaux véhicules d’hier et d’aujourd’hui, parmi plus de 350 exposants et une centaine de clubs automobiles, soit plus de 2 000 engins motorisés et pas seulement des voitures et camions. Il y avait aussi des motos, des scooters, des tracteurs, des dragsters, des hors-bord, un char Sherman et des Jeep qui ont participé à la Libération d’Avignon en 1944.

Avignon Motor Passion, c’est aussi le paradis des pièces détachées, des voitures radiocommandées et des miniatures… Avant de reprendre la route, un apéro dînatoire était offert par le club.