Rignac. Soulicou : un voyage en toute amitié !

Avec les clubs voisins des aînés d’Anglars, des Albres et d’un club de Rodez, le club du Soulicou a effectué le voyage de l’Amitié du côté de la Côte d’Azur : quatre jours logés au village de vacances Belambra de La Colle-sur-Loup pour des visites de Grasse, Nice, Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Gourdon et le dernier jour chez le parfumeur Fragonard : "Un très bon séjour malgré le temps pluvieux pas très agréable pour les visites" ont confié les touristes aveyronnais qui ont apprécié les soirées dansantes animées par l’orchestre de Guillaume Fric. Le prochain voyage de l’Amitié d’automne s’effectuera en Espagne du 10 au 13 octobre : "Le tarif est fixé à 375 €, il faut s’inscrire auprès de l’autocariste Ruban bleu" précise la présidente Josette Chassaing qui rappelle que pour le repas estofinade du samedi 20 avril, les inscriptions sont prises ce jour mardi 9 avril de 9 heures à midi et que les inscriptions pour la sortie du 20 juin seront prises ce jour-là et le jour du repas.