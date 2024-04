Rignac. La Fnaca a établi son programme

"Nous, anciens combattants, nous nous devons d’être présents devant nos monuments aux morts". Le comité local de la Fnaca invite tous ses membres à la cérémonie du 8-Mai 1945 pour commémorer la fin des combats de la guerre de 39 – 45.

Dimanche 19 mai, pour célébrer le souvenir du Maquis Duguesclin, c’est à Regardet à 11 h 30 et à Prévinquières à 12 heures que les anciens combattants sont invités ainsi qu’au repas qui suivra. Se faire inscrire par téléphone au 06 37 52 16 14.

Mercredi 19 juin, le comité départemental organise la journée des Veufs et Veuves : à 10 heures, visite du musée "Nos campagnes autrefois" à La Palairie de Goutrens, repas au restaurant et à 15 heures visite du château de Bournazelet de son jardin. Tarif : 30 € la journée à régler à l’autocariste Ruban Bleu et à adresser à Maryse Vivarès, 66 avenue de Paris à Rodez en joignant adresse et n° de téléphone personnel.

Jeudi 20 juin, la sortie annuelle vers Laguiole sera regroupée avec le club du Soulicou. Tarif : 55 €, à régler par chèque à l’ordre de la Fnaca et à adresser à Georges Jarlan.