Rignac. Une fresque pour Terre de Jeux

Dans le cadre du projet "Terre de jeux" en lien avec les Jeux olympiques 2024, le centre de loisirs les Alzouzous, le Fam Marie-Gouyen et l’Ehpad Les Rosiers ont participé mercredi dernier à la création d’une fresque sur les valeurs du sport, sur les émotions qu’il suscite. Ce vecteur incomparable de rassemblement et de cohésion a permis un travail collectif avec l’aide et le savoir-faire de Rémy Viguié, alias Sûla, graffeur de son état, originaire d’Anglars-Saint-Félix. Il a accompagné tous ces apprentis à trois reprises pour réaliser une fresque composée de trois panneaux qui vont trouver leur place dans les tribunes du stade. Pour certains, c’était une grande découverte.