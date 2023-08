Saint-Symphorien-de-Thénières. Une randonnée solidaire et gourmande

La randonnée gourmande et solidaire organisée par l’association "les En VIES" a été un franc succès ! La balade a été appréciée pour son paysage et son organisation : une centaine de participants dans une ambiance conviviale ont pu se restaurer autour d’une soupe au fromage après leur marche de 3 ou 9 kilomètres. Cet événement avait pour objectif de soutenir le projet des "en VIES" qui s’est engagée aux côtés des associations Ruban Rose et Jeunes et Rose dans leur lutte contre le cancer du sein, ainsi que l’association "Les Enfants du Désert" pour permettre l’accès à l’éducation des enfants du Sud marocain. Leur projet de Trek solidaire dans le désert marocain est à suivre sur leurs pages facebook "Les en VIES" et Instagram "assolesenvies". Si vous souhaitez continuer à soutenir l’association, vous pouvez le faire via leur cagnotte en ligne :

www.helloasso.com/associations/association-les-en-vies/collectes/cagnotte-asso-les-en-vies ou par courrier postal à l’adresse suivante : association Les En VIES – 16 route du Puits, le Tronc, 12390 Anglars-Saint- Félix.