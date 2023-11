Saint-Symphorien-de-Thénières. Des étudiants en séjour pour travailler sur des projets sur le site de Thénières

Dernièrement, ce ne sont pas moins de 14 étudiants en master 2 (Stap management, sport spécialité conception et développement, animation espaces récréatifs et innovants) venus d’une université de Clermont-Ferrand qui ont investi nos deux villages. Après l’accueil à la mairie de Saint-Symphorien et présentation des étudiants, de leur professeur et de quelques membres de l’Association pour la sauvegarde des ruines et site de Thénières. Les projets sont alors élaborés ainsi que la formation de trois groupes de travail pour la mise en valeur de l’accès et du site de Thénières. Trois sujets de travail sont présentés : construire un projet innovant au château de Thénières, aménager la première partie du sentier avec pour thème le Moyen-Âge en incluant le land art. Sur le site du château, l’histoire des seigneurs, justice et légendes. Enfin, aménagement de la deuxième partie du sentier avec pour thème la forêt et ses animaux avec une connotation sportive. S’en est suivie une visite sur site avec des idées fusionnant de toute part. Des rencontres se sont aussi effectuées avec les habitants locaux ou dans les villages, consultation d’archives et recherches diverses enrichissant ainsi la connaissance des étudiants afin d’être au plus près de leur projet. Un travail important de leur part a été présenté en fin de stage et qui va aider l’association à mettre en place ce projet déjà élaboré en interne.