Toulonjac. Une cabane à histoires dans le village

Cette cabane à histoires a été fabriquée par un passionné du ciseau à bois. Deux bancs ont été judicieusement scellés par des bénévoles soucieux du bien vivre dans leur village, dans un coin de la place, sous le feuillage de quelques cyprès. Et entre les bancs, on trouve une boîte à livres, non, une cabane à histoires. Le lieu ? Au centre du village, rue César de Pomairols, square de la Vierge.

Qu’est-ce qu’une cabane à histoires ? Il s’agit d’une minibibliothèque de rue qui favorise le partage de livres et l’échange culturel. Ce contenant, qui peut prendre diverses formes, comme une petite maison en bois, est mis à disposition sur l’espace public et est accessible à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes.

Vous pouvez y déposer des livres, en bon état, en emprunter librement ou encore les lire sur place, et ainsi donner une seconde vie à des ouvrages qui n’ont plus votre faveur sur vos étagères.

Laquelle cabane est déjà garnie de quelques ouvrages. Alors, venez vous détendre. Et si vous possédez quelques livres dignes d’intérêt dont vous voulez faire profiter les voisins, pas d’hésitation ! Venez les déposer dans la boîte à histoires.