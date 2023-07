Une entrée en matière réussie pour le premier F’estivada de Rodez

Dans une ambiance des plus familiales, près de 11 000 personnes étaient présentes ce samedi soir au haras pour la première édition de F’estivada.

Les premiers festivaliers ont investi le site dès l’ouverture des portes, à 17 heures. En courant, pour certains, afin d’être positionné contre les barrières, au plus près des artistes. Pour sa première soirée, F’estivada a réussi son pari avec une affluence, selon la mairie de Rodez, organisatrice, à près de 11 000 personnes.

C’est au chanteur franco-australien Malo qu’est revenu le privilège d’ouvrir le bal vers 18 h 30, devant une foule qui s’est densifiée au fil des chansons. À 20 heures, place à l’énergique Sanseverino, qui a fait monter l’ambiance d’un cran.

À 21 h 30, Christophe Maé a démontré, au vu de l’accueil enthousiaste qui lui a été réservé, qu’il était le véritable "gros morceau" de cette première soirée, faisant le bonheur d’un public chauffé à blanc.

"Cela montre bien que ce festival était attendu, par les jeunes notamment. C’est ce qu’on dit depuis des mois : ce ne sont pas de simples concerts, c’est un écosystème que l’on veut créer en Aveyron. C’était un festival attendu depuis des décennies, et le haras se prête très bien à ce type de rendez-vous… C’est un grand moment de plaisir, et on renouvellera l’année prochaine", a déclaré le maire de Rodez Christian Teyssèdre.

La suite du programme

Ce dimanche, rendez-vous avec Kalika (18 h 30), Pierre de Maere (20 heures), Claudio Capeo (21 h 30) et Jeanne Added (23 heures). L’affluence devrait être identique à celle enregistrée lors du premier jour.

Pour la dernière des soirées du festival, lundi, ce sont les artistes Lombre (18 h 30), Aloïse Sauvage (20 heures), Soprano (21 h 30) et Julien Granel (23 heures) qui investiront la scène.

Avec une jauge qui devrait, ce soir-là, afficher quasi-complet, soit autour de 15 000 personnes sur le site du haras.