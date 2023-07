Avec 22 500 spectateurs réunis sur les deux premières soirées, le F'estivada se termine ce lundi soir. Avec Lombre, Aloïse Sauvage, Soprano et Julien Granel qui vont se succéder sur la scène.

Après les deux premières soirées de folie, ce lundi 24 juillet marque la troisième et dernière soirée du premier F'estivada à Rodez.

Ambiance au haras. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Dès l'ouverture des portes, au haras, les spectateurs se sont rués vers la scène pour tenter de se trouver la meilleure place.

La jauge maximale devrait être atteinte

Avec, au menu, un final en apothéose. Des trois soirées de spectacle, c’est bien lors de celle de ce soir que le public devrait avoir le plus massivement répondu présent.

Malgré les premières gouttes, cela ne douche en aucun cas les festivaliers. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

C'est l'enfant du pays, le rappeur ruthénois Lombre, qui ouvre les festivités. 9 500 personnes sont déjà sur place.

20 h 20. Le temps se fait de plus en plus menaçant. Les premières gouttes se font sentir. Mais les organisateurs se veulent rassurants et assurent le bon déroulé du reste de la soirée.

Dans la foulée, Aloïse Sauvage, continue de faire grimper le mercure.

Aloïse chauffe la scène avant l'arrivée de Soprano. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Soprano et Julien Granel viendront clôturer le festival.