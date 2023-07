Une deuxième soirée de feu pour le F’estivada de Rodez

Après une première soirée réussie samedi, F’estivada a remis le couvert comme il se doit, dimanche soir. Un public toujours aussi enthousiaste, venu notamment voir la prestation de Claudio Capéo.

Ils ont su garder le même niveau sonore dans le public du F’estivada. Alors que Christophe Maé ou Sanseverino ont enflammé la soirée de samedi, les artistes du dimanche n’ont pas laissé les festivaliers sur leur faim. Un début de soirée chaud avec la jeune artiste pop-rock Kalika, qui a laissé place à Pierre De Maere.

Un public déjà conquis avant le passage de la tête d’affiche du soir, Claudio Capéo qui a conquis son public. Avant de laisser place à une autre voix impressionnante et magnétique, celle de Jeanne Added, qui a enflammé une dernière fois la scène hier soir.

Encore une soirée réussie avec plus de 11 500 personnes qui se sont déplacées, ce dimanche. Des festivaliers qui ont vécu une très belle soirée à l’image de Tom, déjà présent samedi soir : "Encore une super ambiance, les artistes se donnent, c’est incroyable d’avoir ça à Rodez". Jade, qui découvrait, elle, la scène du F’estivada, est du même avis : " On a enfin un événement avec des super artistes comme ça. On va en profiter !"

Suite et fin du programme

Pour la dernière journée, ce soir on retrouvera des haras pleins à craquer avec la jauge maximale de 15 000 personnes complètes si tout se déroule comme prévu. Ce public nombreux accueillera l’artiste rap ruthénois Lombre à 18 h 30 avant de laisser place à Aloïse Sauvage (20 h), la tête d’affiche du F’estivada Soprano (21 h 30) puis Julien Granel (23 h) pour clôturer le festival.