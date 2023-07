F'estivada de Rodez : la prochaine édition est "déjà actée", annonce Christian Teyssèdre

Alors que la première édition de F'estivada vient de se terminer, Christian Teyssèdre, maire de la Ville de Rodez, organisatrice du festival, se réjouit du résultat, et se tourne d'ores et déjà vers la prochaine édition.

"On est partis à l'aventure", c'est ainsi que Christian Teyssèdre, maire de Rodez, qualifie le chemin qui a abouti à la transformation de l'habituel festival de la culture occitane l'Estivada, en F'estivada. Ce dernier, se voulant "populaire" et orienté vers "un public plus jeune", s'est clôturé ce lundi 24 juillet au haras, avec les performances des artistes Lombre, Aloïse Sauvage, Soprano et Julien Granel.

Par son édile, la Ville de Rodez, organisatrice de l'événement, tire les premières conclusions d'un festival qui devrait désormais s'inscrire chaque année au calendrier des Ruthénois.

C'est une première réussie

Que retenez-vous de ce premier F'estivada ?

Je retiens que notre objectif est plus qu'atteint. On a vu un public très satisfait, et ébloui de voir que ce type de concerts pouvaient être organisés à Rodez. Sur place, je n'ai vu que des gens satisfaits. C'est une première réussie, on est "dans la maille" de très grands festivals français.

Cette évolution correspond ainsi à ce que vous attendiez ?

Au départ, notre constat était de dire que l'Estivada s'essoufflait, et on n'a pas été capable de la relancer. Il fallait ainsi que l'on trouve quelque chose qui fonctionne. Ici, depuis des décennies, des jeunes se plaignent qu'on ne leur propose pas des spectacles qui correspondent à leurs attentes.

Nous devons créer un écosystème autour de la jeunesse

Ce festival répond à cette attente. Nous devons créer un écosystème autour de la jeunesse, qui passe par les universités, l'offre sportive et une dynamique festive pour essayer de garder ce public en Aveyron, car les écoles du département perdent chaque année des élèves, c'est une véritable problématique. Et si on ne fait rien pour les retenir, ce sera pire encore.

Le rendez-vous est donc d'ores et déjà pris pour l'année prochaine ?

C'est acté et nous travaillerons une nouvelle fois en compagnie des équipes de France Télévision au niveau de la production. La formule sera similaire à celle que nous avons connue cette année, c’est-à-dire plus ou moins aux mêmes dates et toujours avec des chanteurs populaires. Toutefois, un ou deux artistes occitans seront intégrés, qui permettront de faire le lien avec l'Estivada.

Nous aurons quatre à cinq noms bien connus du grand public

Mais nous avons déjà des pistes quant à la programmation de la prochaine édition. Nous aurons plusieurs retours d'ici le mois septembre, mais je peux dire que nous aurons quatre à cinq noms bien connus du grand public.

Récemment, le collectif Gardarem l'Estivada a créé son association, et ambitionne de recréer des festivités autour de la culture occitane à Rodez. Un tel événement pourrait-il revoir le jour ?

Il faut savoir que le nom Estivada est une propriété de la mairie. Pendant des années, j'ai demandé que des propositions soient faites pour relancer l'intérêt autour de cet événement, mais aucune solution n'a été trouvée. Après, je reste ouvert aux propositions, mais il faut trouver un public pour une telle manifestation.

Les prix n'augmenteront pas l'année prochaine

En termes de tarifs, le coût des entrées sera-t-il le même l'année prochaine ? (25 € pour une soirée, pass trois jours à 55 €, NDLR)

Les prix n'augmenteront pas l'année prochaine. Nous souhaitons que ce festival reste populaire et accessible à tous, pour cela nous devons garder ces tarifs, qui sont très bas pour un festival de cette ampleur. Et on l'a vu sur place, avec un public représentant toutes les générations. À Albi par exemple, le forfait trois jours de Pause guitare est de 152 €.

Sur le plan financier, comment se présentent les comptes de cet événement ?

Le bilan global n'a pas encore été affiné. Mais déjà, nous avons fait plus de 30 000 entrées (35 500 au total, NDLR), ce qui dépasse nos attentes. Nous avions pour objectif de vendre 20 000 billets, 25 000 c'était déjà bien, alors 30 000 c'est encore mieux.

L'objectif n'est pas de faire des recettes, c'est de donner du plaisir

Sinon, effectivement, on ne bouclera peut-être pas totalement le budget, mais avec l'Estivada on perdait 300 000 € chaque année, là on perdra peut-être 100 000 €. L'objectif n'est pas de faire des recettes, c'est de donner du plaisir aux gens et je crois qu'on y est arrivés. Il faut dire que le haras permet cette réussite. C'est un site qui se prête parfaitement à ce type de manifestations, d'autant plus qu'il est fermé et sécurisé.

Que faut-il améliorer pour la suite ?

Déjà la fréquentation. Pour la soirée de lundi, nous avons bouclé les entrées à 13 000 spectateurs et nous nous sommes rendu compte qu'il était possible de pousser jusqu'à la jauge des 15 000. Mais nous n'irons pas au-delà afin de préserver la sécurité de tous. L'objectif pour l'année prochaine va donc être d'accueillir 45 000 spectateurs, soit 15 000 chaque soir. Pour cela nous essaierons d'avoir une programmation plus équilibrée entre les différentes journées.

Nous devons aussi développer les partenariats avec les entreprises. Ensuite, des travaux seront faits au haras, qui permettront d'améliorer le site, il y aura également un travail à faire autour des illuminations pour proposer des jeux de lumière avec les arbres, etc. Ensuite, nous devrons faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et agrandir la tribune qui leur est dédiée.