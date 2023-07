F'estivada de Rodez : Soprano, Lombre, Aloïse Sauvage, Julien Granel pour un final en beauté

C’est de manière explosive que le public ruthénois a clôturé cette première édition de F’estivada. 13 000 spectateurs ont assisté aux performances de l’artiste marseillais, mais également de Lombre, Aloïse Sauvage et Julien Granel.

Un final en apothéose. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier cette soirée de clôture de F’estivada à Rodez.

Des trois soirées de spectacle, c’est bien lors de celle de ce lundi 24 juillet que le public a le plus massivement répondu présent.

La jauge des 13 000 spectateurs a été atteinte au haras, et pour cause ! La présence de Soprano, tête d’affiche du festival, artiste aux multiples disques de diamant et classé cinquième personnalité préférée des Français lors du dernier sondage Ifop sur la question a rassemblé la foule.

"Voir une star comme Soprano à Rodez", c’est génial, on ne pensait pas que c’était possible", se réjouissent par exemple Louane et Anna, en euphorie parmi le public.

Mais la réussite de cette soirée n’est pas due qu’à la musique communicative du Marseillais. En ouverture, le local de l’étape Lombre a connu un beau moment de sa jeune carrière, face à un public acquis à sa cause, avant qu’Aloïse Sauvage, artiste en pleine expansion, ne prenne le relais sous un ciel capricieux.

C’est enfin Julien Granel qui a eu l’honneur d’acter le dénouement de F’estivada, chanteur éclectique, au look - de même que son style - ultra coloré.

35 500 spectateurssur les trois soirs

En somme, un grand bal, qui forcément, a ravi les organisateurs. Sur ces trois soirs d’ode à la musique populaire, "35 550" personnes ont répondu présent, en prenant en compte le fait que certains, détenteurs du pass trois jours, aient assisté à l’ensemble des soirées. Une expérience que tous espèrent renouveler.