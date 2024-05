La Salvetat-Peyralès. Le village de nouveau "en rue libre"

Après une première édition du Festival d’art de rue "La Salvetat en rue libre #2", plus que réussie, l’équipe Son "O" Liort réitère cette belle expérience les 25 et 26 mai. La formule reste la même que l’an dernier, deux jours de festivités en plein cœur du village, des spectacles en tout genre pour petits et grands, une soirée festive, des repas gourmands, un vide-greniers, un village associatif, des animations.

Au programme du samedi : 15 heures, "une jungle" de la Compagnie Chao. S, 17 heures, "Fugue" de la Compagnie Les Toiles Cirées, 19 heures, repas, 20 h 30 "fête" par le parti collectif. Au programme du dimanche : 9 heures, atelier clown pour adulte (sur inscription au 07 82 45 53 64. Places limitées), dès 10 heures vide-greniers, 11 h 30 "colérique" par la Cie Ramification artistique sauvage, 12 h 30 repas, 14 h 30 "les baudrières" par la Cie L’Encordée, 17 heures, femme clown, 18 heures, podcast et débat sur l’IVG en milieu rural.

L’occasion d’amener le débat, d’apporter des pistes de réflexion ou encore de planter des petites graines dans les esprits.

Les organisateurs souhaitent que cet événement soit accessible au plus grand nombre en proposant un accès sur donation libre pour que la culture, essentielle au développement de chacun, reste un droit commun du territoire. L’accès au spectacle est à prix libre.