La Salvetat-Peyralès. Julien Roth et Gaëtan Mer, nouveaux présidents du comité des fêtes

Après l’assemblée générale du comité des fêtes, un nouveau bureau a ainsi été élu : Julien Roth et Gaëtan Mer (coprésidents), Karine Piccot Crezollet et Xavier De Souza (trésoriers), Hélène Olivier (secrétaire) et Andrée Maurel (membre).

Le bureau en a également profité pour réaliser la programmation de la fête du village organisée les 9, 10 et 11 août : le vendredi soir, projection d’un film en plein air, buvette, pizzas et pop-corn ; la journée du samedi, animations, jeux, concours, buvette et repas musical en soirée ; le dimanche, petit-déjeuner tripous-confits de canard, buvette, vide-greniers, l’après-midi, concours de pétanque, et, le soir, repas et bal animé par Sylvie Pullès.

Pour remercier tous les bénévoles, la "soulenque" est fixée dimanche 15 septembre.

Enfin, le bureau tient à rendre hommage à Patrick Marre, fidèle bénévole du comité des fêtes, décédé.