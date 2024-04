La Salvetat-Peyralès. Les travaux sont en cours dans l’église Sainte-Croix

De gros travaux sont en cours dans l’église du bourg. Ils ont été permis grâce à l’important legs laissé par l’ancien curé André Freyssinet.

Un collectif a été formé pour prendre en main ce dossier de rénovation et utiliser au mieux le don laissé par le Père. C’est une équipe de bénévoles sous l’égide de la mairie, de l’association du Patrimoine, de l’exécuteur testamentaire et du conseil économique du diocèse. Le chantier a débuté le 9 janvier pour une durée de quatre mois.

La remise aux normes de l’électricité, le changement de tout l’éclairage et installation du nouveau chauffage électrique et la restauration de plusieurs vitraux est d’ores et déjà terminée. Les enduits des murs et des voûtes ainsi que leur peinture sont en cours et à moitié terminés, tout comme le nettoyage de toutes les statues et du chemin de croix. Reste à réaliser l’installation de la nouvelle sonorisation et remettre le mobilier en place (statues, bancs, chaises). L’inauguration officielle pourrait avoir lieu le 14 septembre avec la présence possible de l’évêque de l’Aveyron. En attendant, les travaux seront terminés, l’église à nouveau disponible, et un concert de gospel est programmé pour cet été.