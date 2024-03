"Il est nécessaire d’appliquer le principe de précaution" : l'augmentation des fréquences sur une antenne-relais 4-5 G en Aveyron suscite des interrogations

L’association "Ondes et Santé" de La Salvetat-Peyralès monte au créneau et signale des "troubles" dans la population.

L’association "Ondes et santé publique à La Salvetat-Peyralès" a organisé une réunion pour informer la population du projet de l’opérateur de téléphonie mobile Orange concernant la modification de son antenne relais (ajout de trois fréquences 4 G + et une fréquence 5 G), située à proximité d’habitations, de l’école primaire et de l’Ehpad. Les travaux devraient débuter très rapidement, le 25 mars.

Pas d'informations données ?

Le dossier transmis par Orange à la mairie fin février et présenté lors de la réunion est entaché d’illégalité car il ne fait pas mention de l’école et de l’Ehpad qui doivent pourtant être répertoriés dans le dossier et signalé à l’ANFR.

Les représentants de l’association s’interrogent : quelle sera la valeur d’exposition aux ondes avec 4 antennes 4G + et 5G aussi proches de ces établissements ? A ce jour Orange n’a toujours pas transmis ces informations, ni de niveaux d’exposition aux ondes malgré la demande faite par l’ANFR. Au pied de l’antenne 4G, l’association a mesuré un champ d’exposition oscillant entre 0.30 et 1.5 volt/mètre, ce qui est déjà très important sachant qu’en 2018, il était au même endroit à 0,02 volt/mètre.

Déjà des problèmes de santé ?

"Nous constatons déjà des problèmes de santé chez les riverains de cette antenne passée en 4G en 2018. Face au risque sanitaire, il est nécessaire d’appliquer le principe de précaution et de ne pas autoriser l’installation d’antennes supplémentaires 4 G +-5G à proximité immédiate des lieux d’habitation".

L’association demande donc qu’en raison du trouble anormal du voisinage provoqué par les ondes émises, l’opérateur Orange déplace son antenne à l’extérieur du village en retrait de l’école, et des habitations et dans un secteur permettant de couvrir de façon efficace l’ensemble de notre commune, sur le pylône existant regroupant déjà les 3 autres opérateurs téléphoniques.

L’association a contacté le préfet et le sous-préfet, nombre d’élus et responsables départementaux jusqu’à l’ARS.

Contact : 05 65 81 48 92 ondesantelsp@gmail.com