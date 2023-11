L'anecdote insolite racontée par le chanteur Lombre, qui partage son nom de scène... avec un Pokémon !

C'est un jeune fan du chanteur qui lui a appris, avec un cadeau adorable, que Lombre était aussi le nom d'un Pokémon.

Le chanteur ruthénois était l'invité exceptionnel de Centre Presse Aveyron, jeudi 9 novembre 2023, acceptant d'offrir un showcase musical face aux abonnés de notre titre et de répondre aux questions des Aveyronnais venus le rencontrer.

Lombre s'est aussi prêté au jeu de l'Interview décalée de Centre Presse Aveyron, où nous lui avons rappelé que "Lombre"... était aussi le nom d'un Pokémon ! "Oui, je le savais, mais pas à la création", admet le chanteur. "Si j'avais su, ça aurait pu me ralentir un peu dans ce choix-là..."

Certains fans ont déjà fait le rapprochement entre l'artiste ruthénois et le Pokémon. "C'était à l'un de mes premiers concerts, donc j'avais déjà choisi le nom de Lombre... Un enfant est venu me voir. Il me sourit, et il me dit : 'j'ai un cadeau pour toi !' Et il me tend une carte Pokémon... c'était la carte de Lombre ! Là j'ai réalisé que ça existait, je ne savais pas ! Je l'ai su comme ça, mais ça va, on ne m'en parle pas souvent", s'amuse le chanteur.

Voici Lombre, pas le chanteur, mais le Pokémon ! DR

La véritable origine du nom de Lombre

Lombre est un Pokémon arborant une coiffe en forme de nénuphar, qui est apparu dans les versions Saphir et Ruby, en 2002 sur Gameboy Advanced... bien loin des préoccupations du chanteur ruthénois, dont l'origine du nom de scène incarne son travail et son processus artistique.

"Lombre, ça correspondait un petit peu à l'image que je donnais à mon écriture depuis le début. Ce truc-là d'aller chercher ses noirceurs intérieures... Et puis l'image de Lombre, je la trouve assez riche. L'ombre est toujours avec nous, elle ne trahira jamais, parfois on ne s'aperçoit pas qu'elle est là, mais elle est là", a confié le Ruthénois aux lecteurs de notre titre. "Et puis, il n'y avait pas d'autres artistes qui s'appelaient Lombre, aussi ! Donc je m'étais dit, pourquoi pas !"