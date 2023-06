Centre Presse Aveyron lance un nouveau rendez-vous, l'interview décalée. Pour ce premier numéro, Gilles et Jérôme Noël, alias les Jumeaux, se sont prêtés aux questions de la rédaction.

Plutôt chanter en occitan ou en français ? Quilles de 8 ou pétanque ? Jouer sur scène ou à la télévision ? Les Aveyronnais, Gilles et Jérôme Noël, alias les Jumeaux, ont accepté de se prêter au jeu de l'interview décalée de Centre Presse Aveyron à l'occasion de la sortie du clip de leur remix festif du "Se canto".

Les deux frères reviennent sur leurs 30 ans de carrière dans la chanson et leur dernière création en date qu'ils espèrent faire devenir le nouvel hymne de l'Occitanie.

Petit showcase à Centre Presse Aveyron

Avant la sortie de leur remix du "Se canto" sur les plateformes de streaming musiales et en CD, et avant la sortie de leur clip vidéo, Gilles et Jérôme Noël avaient accepté de faire découvrir leur création à Centre Presse Aveyron, dans ses locaux :