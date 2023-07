EN IMAGES. Kalika, Pierre de Maere, Claudio Capéo, Jeanne Added : le F'estivada de Rodez rugit pour sa 2e soirée

Deuxième nuit de feu pour le nouveau festival ruthénois où plus de 11 000 personnes se sont une nouvelle fois pressées au pied de la scène.

Chaud. Alors que les risques d'orage étaient attendus dans la nuit, la deuxième soirée du F'estivada de Rodez s'annonçait du tonnerre, ce dimanche 23 juillet, après une première soirée réussie.

C'est la pétulante Kalika qui ouvrait le bal de la deuxième soirée et donnait de la voix pour un rendez-vous qui n'en manque pas, de voix. Le public, plus de 11 500 au compteur dès le début (les organisateurs en espéraient 1 000 à 2 000 de plus pour la tête d'affiche Claudio Capéo), n'a pas boudé son plaisir face aux prestations des artistes du soir, Kalika donc, puis Pierre de Maere le Belge crooner qui a remis les watts, en attendant Claudio Capéo et son "feel good" accordéon et enfin la très magnétique Jeanne Added.