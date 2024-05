Alrance. Quatre jours de fête !

Le dernier week-end d’avril a connu une effervescence particulière, à Alrance. C’était la fête et toute la population, voisins et amis, se sont promenés pendant quatre jours d’une animation à l’autre. Faut dire que le menu proposé était copieux et qu’il y en avait pour tous les goûts : le concours de belote du vendredi avec 76 équipes, celui de pétanque le lendemain, qui a regroupé 24 doublettes, l’apéro grillades avant le concert qui a comptabilisé 650 entrées.

Le lendemain, 230 petits-déjeuners aux tripous ont été préparés par l’APE, quant au dîner aligot/veau de l’Aveyron 420 repas ont été servis.

Pour clôturer ces festivités, le bal du mardi 30 avril a rempli la salle des fêtes avec Symphonix.

Si les grands ont été gâtés en animations, les enfants n’ont pas été oubliés : sous le chapiteau dressé devant la salle des fêtes, ils ont pu s’amuser et rivaliser aux jeux en bois, des jeux d’un autre âge qui demandent adresse et concentration mais connaissent toujours un beau succès. La chorale Grain de phonie de Réquista, qui comprend quelques Alrançais dans sa formation, a fait passer un agréable dimanche après-midi à un public nombreux en interprétant des chants en français (Voulzy, Souchon, Dassin…) mais aussi en anglais, espagnol, africain sous la direction de Ludwine Vines accompagnée au piano par Alain Thamalet.

À Alrance, le prochain rendez-vous festif est attendu de pied ferme.