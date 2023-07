Rodez est prêt à s'enflammer : F’estivada, premier du nom, c’est ce samedi soir que ça commence !

Coup d’envoi, ce samedi 22 juillet 2023, du nouveau festival de la ville, qui la voit pour la première fois accueillir autant d’artistes de renom.

À 18 h 30, vont résonner les premières notes du Festivada au haras de Rodez. Coup d’envoi d’un nouveau venu dans le calendrier des festivals de l’été. L’Estivada est devenue le F’estivada, au grand dam des Occitanistes toujours KO de la disparition de "leur" festival. Emporté par la notoriété des artistes qui seront sur la scène monumentale qui a été dressée au cœur du haras.

Christophe Maé, Claudio Capéo, Soprano...

Dont Christophe Maé, qui ouvrira le bal ce samedi soir, en compagnie de Malo, Sanseverino et Hyphen Hyphen, mais aussi Claudio Capéo dimanche, avec Kalika, Pierre de Maere et Jeanne Added et, clou du spectacle lundi, avec Soprano, et, ce même soir, Lombre, Aloïse Sauvage et Julien Granel.

Jamais Rodez n’a réuni une si importante brochette d’artistes de renom en si peu de jours. Pour cela, la ville, a neutralisé tout l’espace qui va de la salle des fêtes au haras en passant par le stade Paul-Lignon. L’esplanade Julienne Séguret a même été barricadée afin d’assurer la tranquillité des artistes et de leurs équipes.

"C'est une autre dimension"

Un bénévole habitué à filer un coup de main, chaque année pour le montage des scènes de l’Estivada, ne le cache pas : "C’est quand même plus lourd cette année… C’est une autre dimension". Les petits plats dans les grands en somme, pour accueillir les artistes mais aussi les milliers de festivaliers attendus. Ils seront accueillis par des bénévoles et du personnel municipal parés de tee-shirt jaune ce soir, bleu dimanche et rose lundi. Les trois couleurs du F’estivada, premier du nom.

En coulisses, vendredi, on avait hâte de voir le premier artiste monter sur scène. Les équipes des quatre brasseries de la ville retenues pour assurer les buvettes s’affairaient, des bénévoles passent retirer leur tee-shirt, les essais techniques se poursuivent jusqu’à surprendre des voisins du haras qui se demandent si le son n’est pas trop fort…

Tous à Rodez !

Vendredi, Christophe Maé mettait le feu à Martigues, Sanseverino au festival de Montmirail, Malo était en première partie de Florent Pagny à Bayonne, Hyphen Hyphen était à Chasseneuil-du-Poitou au festival des Heures vagabondes. Et ce samedi soir, magie des festivals, tous seront sur la scène du Festivada au haras de Rodez.