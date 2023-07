INTERVIEW. "Je suis fier de pouvoir chanter chez moi", l'artiste Ruthénois Lombre prêt pour le F'estivada

Lombre, chanteur originaire de Rodez, est à l’affiche de F’estivada, lundi 24 juillet. L’artiste a gravi les échelons en assurant récemment la première partie de Bigflo et Oli ou encore d’Orelsan. C’est par la grande porte qu’il revient dans la cité ruthénoise.

C’est ici à Rodez que tout a commencé pour vous. Vous souvenez-vous de vos premiers pas dans la musique ?

J’ai commencé à écrire à 12 ans, dans ma chambre. Ensuite, j’ai créé un groupe avec mes cousins et on a sorti un clip. Ça avait fait son petit "buzz" au collège Sacré-Cœur.

Depuis, vous avez construit votre style, votre musique, comment vous la décririez ?

Je développe mon identité musicale depuis longtemps. Je mêle l’écriture et l’introspection à énormément de sonorités. Ça va d’une musicalité assez sombre à des sonorités très solaires et dansantes, notamment sur mon dernier album.

Récemment, vous étiez avec Orelsan ou encore Bigflo et Oli pour leur Zénith, comment se sont réalisées les rencontres ?

On se connaît depuis 2016 avec Bigflo et Oli. Ils étaient jury d’un concours d’écriture que j’ai remporté. Depuis on a toujours gardé un lien. Pour Orelsan, ce sont les organisateurs qui ont pensé à me programmer en même temps que lui. Avec les années, je me développe jusqu’à faire des concerts à l’étranger, c’était le cas en Suisse récemment.

Comment cela s’est passé ?

Super bien ! Avec ma musique, j’ai la chance de pouvoir m’adapter à tous types de personnes, peu importe leur âge.

Vous revenez à Rodez par la grande porte, comment le vivez-vous ?

C’est génial, quand j’étais petit, je venais chaque année à l’Estivada. Je suis fier de pouvoir chanter chez moi et à côté d’artistes accomplis et reconnus, ça veut dire que le travail paie.

C’est spécial pour vous de jouer devant un public aveyronnais ?

C’est toujours spécial de jouer devant un public de sa région, il connaît les paroles et ces gens-là sont mes premiers auditeurs. C’est un plaisir de pouvoir montrer l’évolution de mon travail, notamment sur scène où l’on a réussi à construire un vrai spectacle. Je joue tôt (à 18 h 30, lundi 24 juillet, NDLR) et j’espère que tout le monde sera déjà là.

Vous avez prévu d’autres dates à Rodez ?

J’ai prévu quelque chose de plus personnel en automne, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment.