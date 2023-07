F'estivada à Rodez : la salle des fêtes et le stade transformés en loges pour les artistes

Dans le cadre du F'estivada, quelques grosses têtes sont attendues, c'est pourquoi rien n'est laissé au hasard pour l'accueil des artistes. Loges, nourriture, accueil des équipes techniques, voici de quoi profiteront les artistes du week-end.

Ce sont douze artistes qu'il faudra gérer pour les équipes de mairies et les bénévoles du festival. Les grands moyens ont donc été déployés pour accueillir dans le meilleur cadre tous ceux qui feront l'animation de cette première édition du F'estivada.

Une dizaine de bénévoles et employés de mairie additionnée aux membres des forces de l'ordre et de la sécurité privée seront engagés dans cette mission auprès de Soprano, Christophe Maé, etc. Les installations commencent donc en ce début de semaine pour le confort des chanteuses et chanteurs.

Une logistique encore jamais vue à Rodez

"Salle des fêtes et stade Paul Lignon pour les loges des artistes", c'est ce que dévoile Marianne, qui dirige les opérations de la mairie sur l'accueil des équipes. Les tour bus pourront dès leur arrivée s'installer dans le parc fermé réservé aux artistes, sur le parking de la salle des fêtes. Ils seront ensuite pris en charge personnellement avec une loge pour chaque artiste. La directrice de la logistique informe que "c'est le plus grand nombre de loges qu'on ait prévues depuis que je suis à la mairie". Des lieux de repos et de concentrations qui se partageront entre la salle des fêtes ruthénoises et les loges de l'enceinte du RAF.

La tranquillité comme priorité

Les artistes jouiront ainsi d'un espace réservé en loge mais aussi en backstage. En effet, derrière la scène, tout un accueil fait de friandises, boisson, lieu de repos est mis à disposition. Les artistes y retrouveront aussi leurs équipes techniques, qui seront logées de leur côté au niveau des haras et de la maison du rugby pour certains. Toute cette zone privée a donc été pensée par l'organisation pour la tranquillité des artistes et des équipes de scène.