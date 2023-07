F'estivada : où se garer, où et à quelle heure prendre la navette, comment accéder aux concerts, le festival en pratique

Ce week-end, Rodez accueille la première édition du F’estivada. Avec 15 000 personnes au maximum attendues chaque soir, la gestion du public va être un sujet primordial.

Des navettes gratuites

Durant les trois soirées du festival, des navettes sont mises en place du 22 juillet au 24 juillet 2023.

Avec départ et retour d'Olemps et de Maison Neuve à Onet-le-Château sur les plages horaires suivantes : de 16 h à 19 h 15 et de 23 h 15 à 1 h 50.

>> Trajet Olemps (mairie) - F'estivada (salle des fêtes)

Les horaires des navettes au départ d'Olemps. Document - F'estivada

>> Trajet F'estivada (salle des fêtes) - Olemps (mairie)

Les horaires des navettes pour rentrer sur Olemps. Document - F'estivada

>> Trajet Maison Neuve - F'estivada

Les horaires de la navette depuis Maison Neuve. Document - F'estivada

>> Trajet F'estivada - Maison Neuve

Les horaires des navettes pour rentrer sur Maison Neuve. Document - F'estivada

Où se garer ?

Plusieurs parkings sont à disposition sur Rodez pour stationner son véhicule. Il existe ainsi plusieurs solutions, des parkings de la ville aux parking relais. En centre-ville, entre zones de stationnement gratuites et payantes, près de 7 900 places sont disponibles.

Val de Bourran : 500 places à 900 m

Pré-lamarque : 200 places à 500 m

Foirail : 350 places à 150 m

Foch : 400 places à 700 m

Jacobins : 350 places à 1 km

Rempart : 340 places à 1 km

Sacré cœur 200 places à 1,5 km

S’il n’y a plus de place en centre-ville, des parkings relais sont mis à disposition par l’organisation. À la zone commerciale de la Galerie d’Onet-le-Château, qui accueille entre autres Super U ou la Foir’fouille, les parkings sont mis en place, plus de 950 places au total.

De là, une navette (lire ci-dessus) vous amènera directement au haras, toutes les vingt minutes de 16 h à 19 h. Même chose pour le parking de la mairie d’Olemps. Les navettes retour quant à elles partiront du F’estivada toujours toutes les vingt minutes entre 23 h 15 et 1 h 35.

Sécurité renforcée

Pour que la manifestation se déroule sans accroc, l’organisation a décidé d’employer les grands moyens en termes de sécurité : "La totalité des effectifs de la police municipale de Rodez est déployée sur

le site pour l’occasion" selon Pierrick Gaudy, directeur général des servies à la mairie de Rodez. Cela représente donc 10 agents des forces de l’ordre.

En plus, quelques agents de la police nationale seront déployés aussi sur place. Mais aussi des agents de sécurité privés de l’agence locale Cyno 12. Habitués des grands événements régionaux comme la féria à Rodez, de Bezonnes ou encore le grand prix d’Albi, ils ont notamment

assurés la sécurité de l’ancêtre de l’événement, l’Estivada.

Nicolas Bouloc, président de l’agence, se dit "serein". Il indique que "18 agents seront présents, à tous les niveaux : du filtrage d’entrée à la scène en passant par les loges, tout en effectuant des rondes pour assurer la sécurité totale du site". Tous ces agents seront présents du matin au soir, de 8 h à 2 h, des préparatifs de la journée à la fermeture du festival.