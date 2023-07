F'estivada à Rodez : 100 bénévoles aux côtés de 250 professionnels assurent le spectacle

Pour garantir le bon déroulement d’un festival qui accueillera plus de 20000 personnes, de nombreuses équipes sont nécessaires, et comme toujours, de nombreux bénévoles ont répondu à l’appel.

"Ils sont essentiels lors d’un tel événement", Pierrick Gaudy, directeur général des services de la Ville de Rodez n’y va pas par quatre chemins au moment d’évoquer l’importance des bénévoles dans l’organisation de F’estivada. Afin que ce festival – organisé au haras du 22 au 24 juillet – se déroule pour le mieux, l’appui de ces chevilles ouvrières est plus que nécessaire.

Ils seront d’ailleurs au total une centaine à être mobilisés lors de cet événement, en complément des 250 professionnels en charge de la sécurité, des secours, de la technique ou encore de la restauration. "Les bénévoles exercent des tâches différentes, cela peut être de la contribution au déchargement des camions, comme l’accueil des artistes, du public ou l’assistance de personnes à mobilités réduite", présente Pierrick Gaudy.

Sans oublier également le scan des tickets à l’entrée du site. À noter qu’ils ne seront pas uniquement sur place lorsque les festivités battront leur plein, certains sont d’ores et déjà mobilisés depuis quelques jours, en amont du festival, pour contribuer à l’installation de la logistique. "Et d’autres seront là au moment du démontage", complète-t-il.

Des cafetiers locaux derrière les buvettes

Des petites mains qui – pour contribuer à cette partition – ont répondu à un appel à candidatures lancé par la mairie. "Nous avons une grosse base de bénévoles historiques, qui reviennent à chaque événement que nous organisons", poursuit l’organisation. La Ville en profite d’ailleurs pour lancer un appel, certains motivés sont toujours recherchés pour l’accueil du Tour de France femmes, le 27 juillet, lors de la cinquième étape s’élançant d’Onet-le-Château.

Toutefois, la gestion des sept points de restauration et des quatre buvettes présentes au haras ne sera pas assurée par l’appui de bénévoles, mais des commerçants locaux. Un appel à manifestation d’intérêt concurrent a été lancé par la Ville, et au titre des buvettes, ce seront le Saint-Just, le Bruit qui court, le Central et le Bistrot guinguette qui tiendront chacun leur comptoir, avec l’appui de leurs équipes respectives. Un système "plus confortable" pour les organisateurs.