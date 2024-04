"C’est du gagnant-gagnant pour l’ensemble du territoire" : BPIFrance renforce son activité en Aveyron

La banque publique d’investissement est installée à Rodez afin de couvrir un territoire plus large.

"Servir l’avenir." La ligne directrice de BPIFrance parle finalement d’elle-même. Sur le plan national, bien entendu, mais également au sein de toutes les régions, dont l’Occitanie où une nouvelle implantation territoriale a été inaugurée, hier, en grande pompe, à Rodez, en présence, notamment, du directeur général Nicolas Dufourcq.

Dans les bureaux de Bourran, où œuvrent six personnes sous les ordres de Cédric Calvez, les différents responsables de BPIFrance Occitanie – Mathieu Défresne, Anne-Cécile Brigot-Abadie et Émilie Vidal –, accompagnés de Christine Sahuet, conseillère régionale et présidente de la commission économie, emploi, innovation et réindustrialisation, ont évoqué le partenariat liant la banque publique d’investissement et la Région, ainsi que les ambitions pour 2024 après une année en légère évolution (+ 2 %). Financer, conseiller, accompagner, former, BPIFrance a donc une vision globale de l’aide apportée aux entreprises qui le souhaitent. " Et, notre mission, en 2024, est de doubler le nombre de créations d’entreprises en France ", a glissé, hier, Anne-Cécile Brigot-Abadie. Ce qui aura forcément un effet boule de neige aux niveaux de la région et du département.

5 600 créations d'entreprises en 2023

D’ailleurs, pour être encore plus proches de l’Aveyron, du Tarn et du Lot, les dirigeants ont créé, récemment, un nouveau pôle territorial à Rodez qui vient donc compléter les bureaux de Toulouse, de Montpellier et de Perpignan (une équipe au total composée de 76 personnes). " Nous sommes dans une dynamique de croissance, a-t-elle poursuivi. Les banques nous sollicitent de plus en plus sur le plan de la garantie, ce qui est un bon signal. Nous aidons tous les corps de métiers, majoritairement en TPE, même si, financièrement, c’est l’industrie qui tire son épingle du jeu. En 2023, nous avons accompagné près de 17 000 porteurs de projets grâce, notamment, aux 16 structures d’accompagnement régionales. Et, à l’arrivée, c’est 5 600 créations d’entreprises. " En Aveyron, le Réseau initiative en est le parfait exemple.

"Nous avons des outils en commun et, au fil des années, ils se développent, a mis en exergue Christine Sahuet. À la Région, nous nous soucions beaucoup et nous sommes très à l’écoute des TPE, ce qui nous permet d’être en adéquation avec ce partenariat avec BPIFrance. C’est du gagnant-gagnant pour l’ensemble du territoire. Unir nos forces pour que les entreprises puissent se développer, voilà une vraie relation de confiance. " Forcément, sur le terrain, cela se traduit par un taux de défaillance faible. " Une entreprise est accompagnée bien au-delà de son seul financement. Tout est mis en œuvre pour qu’elle puisse exister de façon pérenne ", a rassuré Mathieu Défresne. Et la directrice régionale de Toulouse de conclure : "BPIFrance est très active en Aveyron, dans le Tarn et le Lot, de l’ordre de 20 % de l’activité de la direction régionale en 2022. Cette nouvelle implantation rapprochera nos équipes des entrepreneurs afin de mieux satisfaire leurs besoins."

En chiffres 186 entreprises soutenues en Aveyron, en 2023. 170 millions d’euros, le montant des financements totaux mobilisés en Aveyron, en 2023, dont 69 M€ soutenus par BPIFrance. 5 402 entreprises accompagnées en Occitanie, en 2023. 5,3 milliards d’euros, le montant des financements mobilisés en Occitanie, en 2023, dont 1,9 Md€ soutenu par BPIFrance. 16 966 porteurs de projets accompagnés en Occitanie, en 2023, grâce notamment aux 16 structures d’accompagnement régionales. 6 personnes encadrées par Cédric Calvez travaillent à Rodez (les bureaux ont été installés à Bourran) et couvrent l’ensemble des métiers de l’Aveyron, du Tarn et du Lot.

