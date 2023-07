J-5 avant le F'estivada : le programme des artistes avant les trois soirs de fête Rodez !

Dans cinq jours, c’est le coup d’envoi du premier F’estivada. Petit tour d’horizon de l’actualité de quelques-uns des 12 artistes au programme entre le 22 et le 24 juillet au haras.

La fête commencera samedi au haras de Rodez avec le F’estivada et sa douzaine d’artistes qui enchaînent les dates dans leurs longues tournées des festivals de l’été. Un rendez-vous à ne pas rater pour la plus grosse scène de l’été aveyronnais.

Samedi avec Maé en tournée sur les bords de Méditerranée

Dès le samedi, les milliers de personnes présentes assisteront au show de Christophe Maé. Présent l’année passée en Aveyron, avec un concert à Villefranche-de-Rouergue en juillet dernier, il tourne cet été dans les festivals avec ses classiques et son nouvel album "C’est drôle la vie". Il sera notamment présent autour de la Méditerranée avec des concerts prévus à Nîmes et Martigues cette semaine avant de venir enflammer le F’estivada. Au programme de ce samedi soir, Malo, Sansévérino et Hyphen Hyphen, tous trois en tournée en France cet été.

Dimanche, Pierre De Maere fera sa première apparition à Rodez depuis le succès de son premier album "Regarde moi". Succès qui l’a vu enflammer les Francofolies ce dimanche. Claudio Capéo, prendra sa suite à partir de 21 h 30. Le chanteur alsacien enchaîne festivals et concerts avec son opus "Rose des vents".

Après un concert à Saint-Affrique début juillet 2022, il revient en Aveyron pour un spectacle qui sera son quatrième après celui de Saverne (67), Oyonnax (01) et Pierrelate (26) en autant de journées en cette fin de semaine !

15 ans après, Soprano revient en Aveyron

Un F’estivada qui finira aussi fort qu’il a commencé, avec le show très attendu de Soprano. Le rappeur marseillais vient pour la première fois chanter en solo dans le département. En effet, il s’était déjà produit avec son groupe les Psy4 de la rime en 2008 à l’occasion du festival Skabazac à Sébazac. Il fait donc son retour, 15 ans plus tard, après des présences remarquées partout où il passe comme aux Vieilles charrues ce week-end ou aux Francofolies ce vendredi.

Se produira également lundi soir, Lombre, jeune artiste ruthénois, qui fait une belle tournée de festivals, avec notamment jeudi dernier un concert en première partie d’Orelsan et Aloïse Sauvage à Thonon-les-Bains et qui sera à la Festà del Traouc à Bozouls à la fin du mois d’août.