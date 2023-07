Soprano, Christophe Maé, Claudio Capéo : il reste encore des places pour le F'estivada de Rodez !

On vous dit comment prendre vos places avant le grand événement de ce week-end à Rodez !

En attendant l'ouverture du festival, et pendant l'installation des scènes de celui-ci, l'organisation insiste sur le fait qu'il reste des places. "Notamment pour samedi et dimanche, la jauge est à 15 000 personnes, on a rempli 80 % pour le lundi avec Soprano, mais on attend encore du monde dans les prochains jours pour le week-end", s'exprime Pierrick Gaudy, directeur des services de la ville.

Avec la présence de Christophe Maé et Claudio Capéo en têtes d'affiche, la mairie espère vendre de nombreuses nouvelles places avant ce week-end. La billetterie est donc encore ouverte en ligne sur le site officiel seetickets.com, et un guichet sera ouvert en présentiel au poste de billetterie du stade Paul Lignon, rue Vieussens.

Petit rappel des prix :

Pass 1 jour (samedi, dimanche ou lundi) : 25 euros (gratuit pour les moins de 3 ans)

Pass 3 jours : 55 euros (gratuit pour les moins de 3 ans)

Le programme du week-end

Le programme de samedi 22 juillet :

18h30 : Malo'

20 heures : Sansévérino

21h30 : Christophe Maé

23 heures : Hyphen Hyphen

Le programme de dimanche 23 juillet :

18h30 : Kalika

20 heures : Pierre de Maere

21h30 : Claudio Capéo

23 heures : Jeanne Added

Le programme de lundi 24 juillet :