F'Estivada, Tour de France, son et lumière... La preuve par neuf des rendez-vous de l'été en Aveyron

Concerts, théâtre, son et lumière… l’été aveyronnais sera une nouvelle fois animé cette année. On vous propose un zoom sur neuf rendez-vous phares à ne pas manquer !



29-30 juin, 1er juillet - Les Natural games, entre sport et musique

Les sports extrêmes une nouvelle fois à l’honneur durant ces trois jours. Centre Presse Aveyron

Doit-on encore présenter les Natural games, festival de sport et de musique à Millau ? Voilà plusieurs années que la cité du Sud-Aveyron fait la part belle aux deux domaines avec un public toujours très nombreux… Et si les sports extrêmes seront une nouvelle fois à l’honneur durant ces trois jours, les soirées musicales à La Maladrerie s’annoncent également joviales avec notamment de nombreux sets de DJ. Et de nombreux artistes locaux.

Juillet-août - À Flagnac, l’incontournable son et lumière "Hier un village"

Cinq représentations en juillet (21, 22, 27, 28 et 29), deux en août 3 et 4)… Centre Presse Aveyron

Cinq représentations en juillet (21, 22, 27, 28 et 29), deux en août 3 et 4)… Après avoir fêté son 40e anniversaire l’an passé, le spectacle son et lumière "Hier un village", à Flagnac, revient cet été. Et devrait voir défiler dans ses gradins (les bottes de paille ont fait leur temps…) encore plus de 20 000 personnes. C’est dire le succès et la qualité de cette pièce, fresque vivante d’un quotidien passé de la vallée du Lot bercé par la paysannerie et la ruralité. Et on peut déjà vous l’assurer : "Hier un village" et ses quelque 200 figurants sont à l’image d’un bon vin, plus les années passent et plus c’est savoureux !

22-23-24 juillet - À Rodez, F'Estivada promet avec sa pléiade de stars !

L’incontournable Soprano jouera les têtes d’affiche lundi 2' juillet. Centre Presse Aveyron

Fini l’Estivada et sa culture occitane. Rodez a fait le choix de se lancer dans un festival tout public cette année avec F'Estivada, pour attirer toujours plus de monde. Et pour cela, la Ville n’a pas lésiné sur les moyens. Car avec un budget conséquent, elle a programmé trois soirs de concerts au haras (22, 23 et 24 juillet) avec une pléiade de stars ! L’incontournable Soprano jouera les têtes d’affiche le lundi, Pierre de Maere jouera son entêtant "un jour, je marierai un ange" la veille lors d’une soirée où il partagera la scène avec Claudio Capéo. Le samedi, c’est Christophe Maé, remis en lumière ces dernières semaines avec la sortie d’un nouvel album, qui sera la guest-star de la soirée. Parmi tout ce beau monde, on aurait également pu citer Jeanne Added, Sanseverino, Aloïse Sauvage… Bref, cela promet ! Et récemment, la ville se félicitait déjà d’avoir vendu plus de 20 000 places pour ces trois soirées. Objectif affiché : 30 000 personnes. "Les Ruthénois seront bluffés", n’a cessé de répéter le maire, Christian Teyssèdre. À voir donc.

>> Retrouvez tout le programme en cliquant sur ce lien.

23 juillet - Cap Mômes se pose sur les rives du Lot

Le festival itinérant Cap Mômes pose ses valises à Espalion cet été. Centre Presse Aveyron - Philippe Henry

Après trois ans à Luc-la-Primaube, le festival itinérant Cap Mômes pose ses valises à Espalion cet été, sur les rives du Lot. Et la recette est toujours la même : proposer durant une journée de nombreux spectacles pour les plus petits et leurs familles. "16 spectacles pour une trentaine de représentations sur la journée. Un moment de culture unique à partager en famille de 0 à 107 ans !", annoncent les organisateurs, bénévoles de la commune du Nord-Aveyron. Les enfants ne s’en plaindront pas !

26-27 juillet - Le Tour de France... féminin

Arrivée d'étape le 26 juillet à Rodez et départ le lendemain d'Onet-le-Château. Centre Presse Aveyron

Le peloton masculin du tour de France est habitué des routes aveyronnaises. Cette fois, ce sont les femmes que les spectateurs auront l'occasion d'encourager. Avec une arrivée d'étape au soir du 26 juillet à Rodez (avenue Victor-Hugo) et un départ le lendemain d'Onet-le-Château en direction d'Albi.

Du 26 au 30 juillet - Théâtre en plein air

Cette année, les comédiens de "Ruthènes en scène" joueront "Les misérables" de Victor Hugo. Centre Presse Aveyron

C'est devenu au fil des années un rendez-vous phare de l'agenda culturel aveyronnais. Cet été encore à Rodez, sur la place Foch, la compagnie "Ruthènes en scène" proposera plusieurs représentations. Et cette année, les comédiens joueront "Les misérables" de Victor Hugo.

Du 31 juillet au 5 août - Les arts de la rue à la fête dans les bastides du Rouergue

La 23e édition du festival en Bastides fera de nouveau la part belle aux arts de la rue. Centre Presse Aveyron

Acrobates, acteurs, musiciens, circassiens, marionnettistes, humoristes, saltimbanques…la 23e édition du festival en Bastides fera de nouveau la part belle aux arts de la rue cet été en se promenant dans les six bastides du Rouergue : à La Bastide-l’Evêque (31 juillet), Rieupeyroux (1er août), Najac (2 août), Villeneuve-d’Aveyron et Sauveterre-de-Rouergue (3 août) et enfin à Villefranche-de-Rouergue (4 et 5 août). À noter que des animations sont également prévues à Saint-Salvadou, dans la soirée du 31 juillet.

Du 3 au 27 août - la cathédrale de Rodez brille de mille feux

L’été dernier, pour sa grande première, le spectacle avait attiré plus de 70 000 personnes sur la place d’Armes… Centre Presse Aveyron - José A. Torres

L’été dernier, pour sa grande première, le spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale de Rodez avait attiré plus de 70 000 personnes sur la place d’Armes…Fort de cet incroyable succès, Rodez remet le couvert cette année avec des représentations du 3 au 27 août, du jeudi au dimanche à partir de 22 h, et exceptionnellement le mardi 15 août. "La qualité du son sera améliorée et le spectacle quelque peu rallongé", a annoncé la Ville.

Du 7 au 13 août - Le Festival folklorique du Rouergue met en lumière les cultures du monde

Près de 250 artistes qui sillonneront les routes du département. Centre Presse Aveyron - Mathieu Roualdès

Du Canada, de la Colombie, de l’île de Pâques (la nouveauté de cette année), du Mexique, de la Serbie… et bien entendu du Rouergue ! Toutes les cultures seront représentées cet été lors du traditionnel festival folklorique du Rouergue, qui déambulera dans le département entre le 7 et le 13 août. Et comme chaque année, le festival finira en beauté lors d’un grand spectacle à Pont-de-Salars. En tout, ce sont près de 250 artistes qui sillonneront nos routes. Au grand bonheur des amateurs de danse et de culture.