Guerre Israël-Hamas : où en sont les négociations autour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza ?

Six mois après le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, les négociations autour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au coeur de cette fin avril 2024.

Ce samedi 27 avril 2024, le Hamas a déclaré avoir reçu samedi la réponse officielle d’Israël à sa dernière proposition destinée à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

"Réponse officielle"

"Le Hamas a reçu aujourd’hui la réponse officielle de l’occupant à la proposition présentée le 13 avril par les médiateurs égyptiens et qataris", a indiqué Khalil Al Hayya, chef adjoint du Hamas à Gaza qui se trouve actuellement au Qatar, dans un communiqué. Six mois après le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, les négociations restent dans l’impasse, le mouvement palestinien exigeant que tout accord signifie la fin de la guerre. Toujours selon ce communiqué, le Hamas "étudiera cette proposition et soumettra sa réponse une fois son étude terminée".

Une trêve temporaire ?

Des émissaires égyptiens se sont rendus en Israël vendredi pour s’entretenir des moyens de relancer les négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages israéliens, a-t-on appris de source autorisée.

La source, tenue informée des échanges israélo-égyptiens et qui s’exprimait sous le sceau de l’anonymat, a indiqué qu’Israël n’avait pas fait de nouvelle proposition, mais qu’il était disposé à envisager une trêve temporaire lors de laquelle 33 otages seraient libérés.

Dix-huit pays, dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Brésil ou encore l’Allemagne, ont exhorté le Hamas, dans une déclaration commune publiée jeudi, à libérer immédiatement les otages détenus dans la bande de Gaza.

La question du cessez-le-feu permanent

Comme le rappelle BFM TV, si le Hamas a insisté sur son souhait de cessez-le-feu permanent, Israël s’oppose à cette solution, préférant une pause des combats durant plusieurs semaines avant la reprise des opérations terrestres.