Attaque du Hamas contre Israël : qui vont être les premiers ressortissants français à pouvoir prendre l'avion entre Tel Aviv et Paris ?

Alors que la situation est toujours extrêmement tendue en Israël, des vols spéciaux opérés par Air France vont être mis en place entre Tel Aviv et Paris, dès ce jeudi 12 octobre 2023.

Le conflit entre Israël et le Hamas continue de faire rage, alors que le bilan humain n'a de cesse de s'alourdir. Des vols spéciaux vont décoller depuis Tel Aviv en direction de Paris, à partir de ce jeudi 12 octobre.

"Les plus vulnérables"

C'est à la demande de Catherine Colonna, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, que des "vols spéciaux opérés par Air France seront mis en place de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à destination de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris".

Et ce, "pour ramener les compatriotes identifiés comme les plus vulnérables parmi les ressortissants français de passage et résidents en Israël. Sont concernées les personnes particulièrement vulnérables (mineurs isolés, femmes enceintes), en situation de handicap ou en situation médicale critique (hospitalisation)".

\ud83d\udd34 #Israël | Annonce de @MinColonna sur France Info : le premier vol spécial Tel Aviv-Paris du 12 octobre « sera suivi vraisemblablement vendredi et samedi d’autres vols spéciaux opérés par @airfrance ou d’autres compagnies ». \u2b07\ufe0f pic.twitter.com/7dxLEMhl7i — La France en Israël (@franceenisrael) October 11, 2023

Ces dernières sont "priées de se signaler à l’adresse suivante : securite.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr".

Dès ce jeudi

Toujours en marge de cette annonce, il a été, dans un premier temps, indiqué que "deux vols spéciaux, jeudi 12 et vendredi 13 octobre", auront lieu. Mais comme l'a ajouté l'a ministre sur Franceinfo, en fin de journée mercredi 11 octobre 2023, le premier vol du 12 octobre "sera suivi vraisemblablement vendredi et samedi d’autres vols spéciaux opérés par Air France ou d’autres compagnies".

11 ressortissants français sont morts

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, samedi 7 octobre 2023, 11 ressortissants français ont été tués et au moins 18 sont portés disparus. Après avoir réuni, ce jeudi midi, l'ensemble des chefs de partis et les présidents des deux chambres du Parlement "à la suite des actes terroristes commis en Israël", Emmanuel Macron, doit prendre la parole lors d'une allocution télévisée, à 20 heures.