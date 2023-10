"C'est l'homme de l'ombre" : qui est Mohammed Deif, le cerveau qui planifie l'attaque du Hamas contre Israël depuis deux ans ?

Mohammed Deif aurait planifié l'assaut contre Israël, il s'est exprimé sur la chaîne de télévision du Hamas juste avant l'attaque.

Israël a estimé que l'attaque lancée par des hommes armés du Hamas sur son territoire représentait "(son) 11 septembre". L'insaisissable commandant militaire du Hamas qui a planifié l'assaut, Mohammed Deif, l'a de son côté appelé "Déluge d'Al Aqsa".

Cette phrase, prononcée dans un message diffusé alors que le Hamas tirait samedi des milliers de roquettes contre Israël, indique que l'attaque a été menée en représailles aux raids israéliens menés dans l'enceinte de la mosquée Al Aqsa, à Jérusalem. C'est après l'un de ces raids, en mai 2021, que Mohammed Deif a commencé à planifier l'opération qui a fait plus de 1.200 morts en Israël, selon une source proche du Hamas à Gaza.

"Elle a été provoquée par les scènes et les images d'Israël prenant d'assaut la mosquée d'Al Aqsa durant le Ramadan, frappant des fidèles, les attaquant, traînant des personnes âgées et des jeunes hors de la mosquée", a déclaré la source. "Tout cela a alimenté et enflammé la colère."

Les affrontements qui se sont produits à l'époque avaient été le point de départ d'un conflit de 11 jours entre Israël et le Hamas. Plus de deux ans après, l'attaque de samedi 7 octobre 2023 - qui a ouvert la plus grande brèche dans les défenses israéliennes depuis l'offensive militaire surprise conduite conjointement par la Syrie et l'Egypte en 1973 - a poussé Israël à déclarer la guerre et à lancer des frappes contre la bande de Gaza.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, les frappes israéliennes menées depuis samedi contre l'enclave palestinienne auraient fait 1 055 morts et 5 184 blessés.

Une intervention à la télévision qui n'annonçait rien de bon

Mohammed Deif - qui a survécu à sept tentatives d'assassinat fomentées par Israël - s'exprime rarement et n'apparaît jamais en public. Aussi, lorsque la chaîne de télévision du Hamas a annoncé qu'il allait prendre la parole samedi, les Palestiniens ont su que quelque chose d'important se préparait. "Aujourd'hui la rage d'Al Aqsa, la rage de notre peuple et de notre nation explose. Moudjahidine, aujourd'hui, il est temps de faire comprendre à ce criminel que son heure est venue", peut-on entendre Mohammed Deif dire dans l'enregistrement.

Il existe seulement trois photos de Mohammed Deif. Sur l'une d'entre elles il a une vingtaine d'années, sur une autre il apparaît masqué et la dernière - utilisée lors de la diffusion du message audio - montre seulement son ombre. Bien que Mohammed Deif soit probablement dans le labyrinthe de tunnels situés sous la bande de Gaza, le lieu exact où il se trouve est inconnu.

Une source au sein de la sécurité israélienne a déclaré que Mohammed Deif était directement impliqué dans la planification et l'orchestration de l'attaque de samedi.

Qui était au courant de l'attaque ?

La source proche du Hamas a déclaré que, bien que la décision de préparer l'attaque ait été prise conjointement avec le chef du Hamas à Gaza Yehia al Sinwar, son architecte était Mohammed Deif. "Il y a deux têtes mais un seul cerveau", a dit la source, ajoutant que seuls quelques dirigeants du Hamas étaient au courant des détails de l'opération. Le secret était tel que l'Iran, qui finance, entraîne et arme le Hamas, savait seulement que le mouvement islamiste palestinien préparait une opération de grande envergure, sans connaître aucun détail, selon une source régionale au fait de la manière de penser du mouvement.

La source a indiqué que l'opération n'avait pas été abordée lors de discussions impliquant le Hamas, les autorités palestiniennes, le mouvement armé libanais du Hezbollah et l'Iran. "C'était un cercle très restreint", a dit la source. Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mardi que Téhéran n'était pas impliqué dans l'attaque du Hamas contre Israël.

La Maison blanche a estimé que Téhéran était complice du fait de son soutien au Hamas, tout en indiquant que Washington ne disposait d'aucun renseignement ou preuve suggérant une implication directe de l'Iran dans les attaques menées par le groupe palestinien en Israël.

"Nous nous sommes préparés pendant deux ans pour cette bataille"

Le plan conçu par Mohammed Deif prévoyait de faire croire à Israël que le Hamas n'était pas intéressé par un conflit et se concentrait plutôt sur le développement économique de Gaza. Mais tandis qu'Israël commençait à offrir des incitations économiques aux travailleurs de Gaza, les combattants du Hamas étaient formés et entraînés, souvent au vu et au su de l'armée israélienne, a déclaré une source proche du mouvement palestinien.

"Nous nous sommes préparés pendant deux ans pour cette bataille", a dit Ali Baraka chef des relations extérieures du Hamas. Dans l'enregistrement, Mohammed Deif a déclaré que le Hamas avait prévenu Israël à plusieurs reprises, lui demandant d'arrêter les crimes contre les Palestiniens, de relâcher les prisonniers - qui, selon lui, sont victimes d'abus et de tortures - et de mettre fin aux expropriations. "Chaque jour, l'occupation prend d'assaut nos villages, nos villes et nos cités de Cisjordanie. (Elle) fait des descentes dans les maisons, tue, blesse, détruit et arrête. Dans le même temps, elle confisque des milliers d'hectares de nos terres, déracine nos concitoyens de leurs maisons pour construire des colonies, tandis que son siège criminel se poursuit à Gaza."

Mohammed Deif a déclaré que le Hamas avait appelé la communauté internationale à mettre fin aux "crimes de l'occupation" mais qu'Israël avait intensifié ses provocations. Il a également indiqué que, par le passé, le Hamas avait demandé à Israël de relâcher les prisonniers palestiniens dans le cadre d'un accord humanitaire, mais que cette requête avait été rejetée. "Au vu de l'orgie d'occupation et de son déni des lois et des résolutions internationales, au vu du soutien américain et occidental et du silence international, nous avons décidé de mettre fin à tout cela", dit Mohammed Deif.

Qui est Mohammed Deif ?

Mohammed Deif, né Mohammed Masri en 1965 dans le camp de réfugié de Khan Younès, a rejoint le Hamas durant la première intifada, qui a débuté en 1987. Il a été arrêté par Israël en 1989 et a passé environ 16 mois en prison, a dit une source du Hamas.

Mohammed Deif est titulaire d'un diplôme en sciences de l'université de Gaza, où il a étudié la physique, la chimie et la biologie. Il était également membre du comité des divertissements de l'université et s'est produit dans des comédies. Lors de son ascension au sein du Hamas, Mohammed Deif a notamment développé le système de tunnels utilisé par le groupe.

Il fait partie depuis de nombreuses années des criminels les plus recherchés par Israël, qui le considère responsable de la mort de dizaines d'Israéliens dans des attentats suicides. Rester dans l'ombre est, pour Mohammed Deif, une question de vie ou de mort.

Selon des sources au sein du Hamas, il aurait perdu un œil et subi de graves blessures à une jambe lors d'une tentative d'assassinat fomentée par Israël. Sa femme, son fils de sept mois et sa fille de 3 ans ont été tués dans une frappe israélienne en 2014. Le fait qu'il soit parvenu à survivre tout en dirigeant le bras armé du Hamas ont fait de Mohammed Deif un héros populaire pour les Palestiniens.

Mohammed Deif n'apparaît jamais que masqué ou comme une simple ombre sur les images vidéo. Il n'utilise pas les nouvelles technologies comme les smartphones, a déclaré une source proche du Hamas. "Il est évasif. C'est l'homme de l'ombre."